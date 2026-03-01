Между США и Ираном остается шанс для дипломатии, заявили в МИД Омана

«Хочу сказать открыто — шанс для дипломатии еще остался. На переговорах в Женеве был достигнут значительный прогресс к беспрецедентному соглашению между Ираном и США, и хотя была надежда избежать войны, война не должна означать, что надежды на мир больше нет. Я все еще верю в силу дипломатии в разрешении этого конфликта. Чем быстрее возобновятся переговоры, тем лучше для всех», — написал Бадр аль-Бусаиди в соцсети X.