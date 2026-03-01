Ричмонд
Между США и Ираном остается шанс для дипломатии, заявили в МИД Омана

МИД Омана: США и Иран были близки к беспрецедентному соглашению в Женеве.

СТАМБУЛ, 1 мар — РИА Новости. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником между США и Ираном, заявил, что шанс для дипломатии остается, несмотря на войну, Вашингтон и Тегеран были близки к «беспрецедентному» соглашению в Женеве.

«Хочу сказать открыто — шанс для дипломатии еще остался. На переговорах в Женеве был достигнут значительный прогресс к беспрецедентному соглашению между Ираном и США, и хотя была надежда избежать войны, война не должна означать, что надежды на мир больше нет. Я все еще верю в силу дипломатии в разрешении этого конфликта. Чем быстрее возобновятся переговоры, тем лучше для всех», — написал Бадр аль-Бусаиди в соцсети X.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном в Женеве при посредничестве Омана.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

