Мерц указал на дилемму из-за ударов США и Израиля по Ирану

Ранее три страны пригрозили Ирану военными мерами, если атаки на союзников продолжатся. Лидеры Германии, Франции и Великобритании заявили, что «потрясены» ракетными ударами Ирана по объектам в регионе, «в том числе по тем, которые не были задействованы в изначальных военных операциях США и Израиля». Руководители трёх стран заявили, что могут нанести удар по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США и союзниками в регионе.