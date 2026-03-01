ФРГ, Франция и Британия пригрозили Ирану военными мерами

Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану ответными военными мерами в случае продолжения атак на их союзников на Ближнем Востоке.
Совместное заявление опубликовано на сайте федерального правительства Германии.
В документе отмечается, что стороны уже договорились с Вашингтоном и партнёрами в Персидском заливе о координации действий в случае необходимости.
«Мы призываем Иран немедленно прекратить свои безрассудные атаки. Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе», — говорится в заявлении.
Ранее спецдокладчик ООН по палестинским территориям Франческа Альбанезе призвала дать оценку заявлениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке военной операции США и Израиля против Ирана.