ФРГ, Франция и Британия пригрозили Ирану военными мерами

Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану ответными военными мерами в случае продолжения атак на их союзников на Ближнем Востоке.

Совместное заявление опубликовано на сайте федерального правительства Германии.

В документе отмечается, что стороны уже договорились с Вашингтоном и партнёрами в Персидском заливе о координации действий в случае необходимости.

«Мы призываем Иран немедленно прекратить свои безрассудные атаки. Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее спецдокладчик ООН по палестинским территориям Франческа Альбанезе призвала дать оценку заявлениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке военной операции США и Израиля против Ирана.

