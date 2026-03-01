Ричмонд
Tasnim: Иран уничтожил в ОАЭ шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ

Резиденция офицеров ЦРУ в ОАЭ попала под ракетный обстрел со стороны Ирана, в результате ударов погибли шесть высокопоставленных сотрудников американских спецслужб.

Резиденция офицеров ЦРУ в ОАЭ попала под ракетный обстрел со стороны Ирана, в результате ударов погибли шесть высокопоставленных сотрудников американских спецслужб.

Такое утверждение приводит агентство Tasnim. По его данным, ракетный удар по резиденции офицеров ЦРУ был нанесён в субботу, 28 февраля.

«…Шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ были уничтожены, двое пострадали», — говорится в публикации.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о гибели трёх американских военных в ходе операции, проводимой в отношении Ирана.

