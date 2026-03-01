Tasnim: Иран уничтожил в ОАЭ шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ

Такое утверждение приводит агентство Tasnim. По его данным, ракетный удар по резиденции офицеров ЦРУ был нанесён в субботу, 28 февраля.
«…Шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ были уничтожены, двое пострадали», — говорится в публикации.
Ранее Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о гибели трёх американских военных в ходе операции, проводимой в отношении Ирана.
