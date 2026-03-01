Охранник не узнал Гретцки и не пустил его в раздевалку сборной Канады перед финалом Олимпиады

Инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, что охранник на арене не узнал легендарного Уэйна Гретцки перед финалом Олимпиады между хоккейными сборными Канады и США.
Ранее появлялась информация, что Федерация хоккея Канады якобы не разрешили Гретцки посетить раздевалку команды перед решающим матчем и зачитать состав.
«Он сказал, что Федерация отнеслась к нему и его семье очень хорошо, но отметил, что перед финалом произошло некоторое недопонимание. Он спустился к бортику, а сотрудник службы безопасности МОК не узнал Уэйна и сказал, что ему там нельзя находиться, поэтому он просто ушел. Но, думаю, очевидно, что это было в напряженный момент», — приводит его слова Sportskeeda.
Напомним, что сборная Канады проиграла команде США в финале Олимпиады.
Ранее Ротенберг поздравил сборную США по хоккею с победой на Олимпиаде.