Охранник не узнал Гретцки и не пустил его в раздевалку сборной Канады перед финалом Олимпиады

Инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, что охранник на арене не узнал легендарного Уэйна Гретцки перед финалом Олимпиады между хоккейными сборными Канады и США.

Ранее появлялась информация, что Федерация хоккея Канады якобы не разрешили Гретцки посетить раздевалку команды перед решающим матчем и зачитать состав.

«Он сказал, что Федерация отнеслась к нему и его семье очень хорошо, но отметил, что перед финалом произошло некоторое недопонимание. Он спустился к бортику, а сотрудник службы безопасности МОК не узнал Уэйна и сказал, что ему там нельзя находиться, поэтому он просто ушел. Но, думаю, очевидно, что это было в напряженный момент», — приводит его слова Sportskeeda.

Напомним, что сборная Канады проиграла команде США в финале Олимпиады.

Ранее Ротенберг поздравил сборную США по хоккею с победой на Олимпиаде.

