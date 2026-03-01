Москалькова: часть спасённых из зоны СВО украинцев хочет остаться в России

Группа граждан Украины, спасённых российскими военными из зоны проведения специальной военной операции, хочет принять гражданство России.
Об этом в беседе с РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что эвакуированные из зоны СВО украинцы разделились на две группы.
«Первая — которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», — сказала омбудсмен.
Всего, по словам Москальковой, из зоны СВО были эвакуированы 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой.
