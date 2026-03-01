Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова: часть спасённых из зоны СВО украинцев хочет остаться в России

Группа граждан Украины, спасённых российскими военными из зоны проведения специальной военной операции, хочет принять гражданство России.

Группа граждан Украины, спасённых российскими военными из зоны проведения специальной военной операции, хочет принять гражданство России.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что эвакуированные из зоны СВО украинцы разделились на две группы.

«Первая — которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», — сказала омбудсмен.

Всего, по словам Москальковой, из зоны СВО были эвакуированы 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше