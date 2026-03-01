В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе

Газета подчеркивает, что в момент стрельбы на подозреваемом была кофта с надписью Property of Allah (англ. «Собственность Аллаха» — ред.). Источники в правоохранительных органах заявили газете, что нападение могло быть актом мести за нанесение США и Израилем ударов по Ирану.