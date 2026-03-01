Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе

NYP: подозреваемый в стрельбе в Техасе был выходцем из Сенегала.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Личность подозреваемого в стрельбе в техасском Остине установлена, им оказался Ндиага Диагне, 53-летний выходец из Сенегала, пишет газета New York Post.

Отмечается, что мужчина получил статус беженца и впоследствии гражданство США в 2010-х годах.

«Ндиага Диагне, 53-летний бывший житель Нью-Йорка и иммигрант из Сенегала, открыл огонь в баре Buford’s Backyard Beer Garden в Техасе ранним утром воскресенья», — говорится в статье.

Газета подчеркивает, что в момент стрельбы на подозреваемом была кофта с надписью Property of Allah (англ. «Собственность Аллаха» — ред.). Источники в правоохранительных органах заявили газете, что нападение могло быть актом мести за нанесение США и Израилем ударов по Ирану.

Ранее полиция и медики сообщили, что три человека погибли, 14 пострадали при стрельбе в Остине. Согласно American-Statesman, в общее число погибших входит также и сам подозреваемый в стрельбе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше