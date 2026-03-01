В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Личность подозреваемого в стрельбе в техасском Остине установлена, им оказался Ндиага Диагне, 53-летний выходец из Сенегала, пишет газета New York Post.
Отмечается, что мужчина получил статус беженца и впоследствии гражданство США в 2010-х годах.
«Ндиага Диагне, 53-летний бывший житель Нью-Йорка и иммигрант из Сенегала, открыл огонь в баре Buford’s Backyard Beer Garden в Техасе ранним утром воскресенья», — говорится в статье.
Газета подчеркивает, что в момент стрельбы на подозреваемом была кофта с надписью Property of Allah (англ. «Собственность Аллаха» — ред.). Источники в правоохранительных органах заявили газете, что нападение могло быть актом мести за нанесение США и Израилем ударов по Ирану.
Ранее полиция и медики сообщили, что три человека погибли, 14 пострадали при стрельбе в Остине. Согласно American-Statesman, в общее число погибших входит также и сам подозреваемый в стрельбе.