Иран начал девятую волну атак на израильские и американские цели

«Началась девятая волна операции “Правдивое обещание 4” против целей на всей оккупированной территории и американских целей на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.
А ранее Германия, Франция и Великобритания предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Руководители трёх стран заявили, что могут нанести удар по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США и союзниками в регионе.
