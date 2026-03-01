Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран начал девятую волну атак на израильские и американские цели

Корпус стражей исламской революции начал девятую волну атак по территории Израиля и американским объектам в регионе. Об этом сообщает «Гостелерадио Ирана».

Источник: Life.ru

«Началась девятая волна операции “Правдивое обещание 4” против целей на всей оккупированной территории и американских целей на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

А ранее Германия, Франция и Великобритания предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Руководители трёх стран заявили, что могут нанести удар по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США и союзниками в регионе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше