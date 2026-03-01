Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Об этом пишет Daily Mail по итогам интервью с американским лидером.
«Они хотят поговорить, но я сказал, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», — заявил Трамп изданию.
Как отмечает Daily Mail, президент остаётся открытым к дальнейшим переговорам с Тегераном, однако не уточнил, могут ли они состояться в ближайшее время.
Ранее Трамп утверждал, что руководство Ирана после операции США выразило готовность вступить в переговоры с Вашингтоном.
Также сообщалось, что удары по Ирану могут быть приостановлены, если Тегеран «удовлетворит» Соединённые Штаты в рамках переговорного процесса.