Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Иран заинтересован в переговорах после проведённой Соединёнными Штатами операции.

Об этом пишет Daily Mail по итогам интервью с американским лидером.

«Они хотят поговорить, но я сказал, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», — заявил Трамп изданию.

Как отмечает Daily Mail, президент остаётся открытым к дальнейшим переговорам с Тегераном, однако не уточнил, могут ли они состояться в ближайшее время.

Ранее Трамп утверждал, что руководство Ирана после операции США выразило готовность вступить в переговоры с Вашингтоном.

Также сообщалось, что удары по Ирану могут быть приостановлены, если Тегеран «удовлетворит» Соединённые Штаты в рамках переговорного процесса.

