Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 35 россиян

«На иранской стороне ничего не увидели. Перешли границу. Азербайджан нас хорошо принял — дали горячий чай и сладости. За это благодарны», — рассказал агентству россиянин Александр Давыдов, который был в Иране по работе.
Ранее Life.ru писал, что россияне могут выехать из Ирана в Азербайджан и Армению, а из Израиля — в Египет и Иорданию. С учётом закрытия воздушного пространства, россияне могут выехать, используя наземные маршруты через сопредельные страны. Для выезда из Ирана действует пограничный переход «Астара» в направлении Азербайджана. Альтернативой служат КПП «Нурдуз»/ «Агарак» для следования в Армению. Азербайджан уже одобрил примерно 500 заявок от российских граждан, которым требуется пересечь границу при выезде с территории Ирана.
