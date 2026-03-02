Ричмонд
В Шардже все спокойно, рассказала туристка

Туристка: в Шардже все спокойно, работают магазины, рестораны, пляжи.

КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. В Шардже все спокойно и все работает — магазины, рестораны, пляжи доступны для посещения, сообщила РИА Новости турист, которая в воскресенье, следуя подготовленному туроператором плану, переехала из Дубая в Шарджа.

«У нас лично все спокойно. Переместились сегодня в Шарджу по плану, а в Шардже все работает, в том числе пляжи, магазины, рестораны. Люди гуляют, купаются, едят», — сказала собеседница.

По ее словам, накануне в Дубае и в воскресное утро также все было спокойно. «Вчера Дубай — молл и фонтаны — все работало, народу множество. С утра в Дубае было потише, мы лично ничего страшного не наблюдали. Один раз видели на пути где-то далеко дым, но не поняли, где и вообще что это. Только что полеты остановлены, но полетят рано или поздно», — отметила с оптимизмом она.

Собеседница также подчеркнула, что будет дальше ждать указаний туроператора.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

