В Шардже все спокойно, рассказала туристка

КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. В Шардже все спокойно и все работает — магазины, рестораны, пляжи доступны для посещения, сообщила РИА Новости турист, которая в воскресенье, следуя подготовленному туроператором плану, переехала из Дубая в Шарджа.
«У нас лично все спокойно. Переместились сегодня в Шарджу по плану, а в Шардже все работает, в том числе пляжи, магазины, рестораны. Люди гуляют, купаются, едят», — сказала собеседница.
По ее словам, накануне в Дубае и в воскресное утро также все было спокойно. «Вчера Дубай — молл и фонтаны — все работало, народу множество. С утра в Дубае было потише, мы лично ничего страшного не наблюдали. Один раз видели на пути где-то далеко дым, но не поняли, где и вообще что это. Только что полеты остановлены, но полетят рано или поздно», — отметила с оптимизмом она.
Собеседница также подчеркнула, что будет дальше ждать указаний туроператора.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
