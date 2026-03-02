Ричмонд
В Норвегии назвали крутой идеей дарить камчатского краба за победу на ЧР по лыжным гонкам

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт оценил решение организаторов чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске дарить победителям камчатских крабов.

«Краб в виде награды — крутая идея. Фото Степановой с этим крабовым призом заставило меня улыбнуться: это символ того, как она готова атаковать весь мир. Это необычно, но в Норвегии такую идею точно оценили бы: у лучших лыжников и так достаточно медалей, цветов и плюшевых мишек», — приводит его слова Sport24.

Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске и завершится 8 марта. Помимо краба, победители получат по 150 тыс. рублей.

Ранее в Норвегии назвали Большунова печальным персонажем с жалкими заявлениями.