В Норвегии назвали крутой идеей дарить камчатского краба за победу на ЧР по лыжным гонкам

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт оценил решение организаторов чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске дарить победителям камчатских крабов.
«Краб в виде награды — крутая идея. Фото Степановой с этим крабовым призом заставило меня улыбнуться: это символ того, как она готова атаковать весь мир. Это необычно, но в Норвегии такую идею точно оценили бы: у лучших лыжников и так достаточно медалей, цветов и плюшевых мишек», — приводит его слова Sport24.
Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске и завершится 8 марта. Помимо краба, победители получат по 150 тыс. рублей.
Ранее в Норвегии назвали Большунова печальным персонажем с жалкими заявлениями.