Обломки БПЛА упали на территории села в Краснодарском крае

Обломки БПЛА упали в садоводческом товариществе в селе в Краснодарском крае.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества в селе Волконка Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб.

«В селе Волконка Сочи обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества. Пострадавших нет. В одном из домов выбиты окна. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

