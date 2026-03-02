Обломки БПЛА упали на территории села в Краснодарском крае

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества в селе Волконка Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб.
«В селе Волконка Сочи обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества. Пострадавших нет. В одном из домов выбиты окна. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше