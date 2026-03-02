Медики оказывают помощь пострадавшим в Иерусалиме

Медики оказывают помощь пострадавшим в районе Иерусалиме, сообщает корр RT Шарлотта Дубенски.
Как пишет Telegram-канал RT, люди пострадали в результате падения ракеты на дорогу.
Ранее RT показал район Тегерана, где было атаковано здание гостелерадиокомпании Ирана.
