Медики оказывают помощь пострадавшим в Иерусалиме

Медики оказывают помощь пострадавшим в районе Иерусалиме, сообщает корр RT Шарлотта Дубенски.

Как пишет Telegram-канал RT, люди пострадали в результате падения ракеты на дорогу.

Ранее RT показал район Тегерана, где было атаковано здание гостелерадиокомпании Ирана.

