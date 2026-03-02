«Будешь выпендриваться — огребёшь»: схватка Царукяна по грепплингу закончилась массовой дракой

Арман Царукян одержал победу над Джорджио Пулласом в поединке по грепплингу на турнире RAF 6. На протяжении всего поединка американец провоцировал бойца UFC грязными приёмами, что вылилось в массовую драку сразу после финального свистка. В руководстве промоушена резко осудили произошедшее, а блогер уже по пути в больницу продолжил оскорблять российско-армянского спортсмена. Тот, в свою очередь, напомнил, что не только взял верх, но и заработал деньги.
Несколько месяцев Арман Царукян работал на американскую публику, развивая соцсети и создавая образ хорошего парня. В конце января российско-армянский атлет даже принёс извинения руководству UFC — Дане Уайту и Хантеру Кэмпбеллу. Пообещал не устраивать потасовки с фанатами и соперниками, намекая на удар Дэна Хукера лбом на битве взглядов перед очной встречей в ноябре прошлого года.
С тех пор Арман ни разу не выходил в октагон, переключившись на схватки по грепплингу, в том числе в одном из самых популярных промоушенов планеты по этому виду — RAF. Последним соперником второго номера рейтинга лёгкого веса UFC стал Джорджио Пуллас — блогер, который прославился благодаря челленджу «Повали меня и получи $1000».
Аналогичное пари он предложил на пресс-конференции и своему визави, уверяя, что ни разу по ходу боя не будет переведён в партер. Однако американец наверняка не подозревал, что схватка закончится массовой дракой.
Уже с первых секунд стало понятно, что напряжение не наигранно. Пуллас несколько раз ладонью ударил по голове Царукяна, за что в какой-то момент получил в ответ пощёчину. Вмешавшийся рефери начислил обоим штрафные баллы, но успокоить борцов не удалось. Представитель США продолжил вести грязную схватку: толкал Армана в лицо, хватал за пальцы и даже, как выразился комментатор Бен Аскрен, симулировал.
Впрочем, несмотря на уловки соперника, Царукян выиграл: во втором периоде увеличил преимущество до 4:1, когда вытолкал блогера за пределы ковра, а позже выполнил бросок с двойным захватом ног и повёл со счётом 5:3. Однако вместо оглашения результатов зрители увидели продолжение в формате боя без правил.
Сразу после финального свистка Царукян набросился на Пулласа, повалил его на ковёр и принялся избивать. Ситуация вышла из-под контроля: на ковёр выбежали тренеры, спортсмены и охрана, и драка переросла в массовое побоище.
Среди тех, кто попытался вмешаться, оказался даже полусредневес Колби Ковингтон, которому моментально бросил вызов Хамзат Чимаев. Чемпион UFC в среднем весе наблюдал схватку в прямом эфире, а на события после неё реагировал с улыбкой.
Не до смеха было руководству RAF. Генеральный директор организации Чад Бронштейн осудил случившееся, подчеркнув, что промоушен ориентирован на семейную аудиторию.
«Очевидно, мы вовсе не заинтересованы в подобных инцидентах. Это всего лишь наш шестой турнир, это так мало, и, к сожалению, такое будет происходить. Но нам нужно понять, как сделать так, чтобы этого больше не повторилось», — сказал он на пресс-конференции.
Директор по медиа RAF Эрик Бишофф тоже остался разочарован, однако в первую очередь ему пришлось отбиваться от нападок поклонников, которые обвинили промоушен в постановке драки ради хайпа.
«То, что произошло, вызовет споры. А споры, если ими правильно управлять, могут приносить деньги, но способны вызвать и негативную реакцию. В соцсетях меня уже обвинили в том, что я сам всё подстроил, поскольку это слишком похоже на профессиональный рестлинг. Но любой, кто меня знает и когда-либо со мной работал, понимает, что я бы никогда не позволил этому настолько затянуться», — отшутился он.
Впрочем, руководитель отметил, что организации придётся пересмотреть запись конфликта и только тогда принять окончательное решение.
Из участников потасовки первым высказался Пуллас. Направляясь в больницу, он записал видеообращение к фанатам, где назвал Царукяна «мелкой с***й» и поблагодарил своих близких, которые вмешались в драку.
«К сожалению, на меня напали, но, как вы видели, мой 62-летний отец и оба брата пришли на выручку. Нас так воспитывали — стоять друг за друга несмотря ни на что. Нас было меньше, против нас было человек 12… А они выбежали и дрались вместе со мной, дрались за меня. Вот это, чёрт возьми, и есть настоящая любовь. Так нас воспитали», — заявил американец.
Кроме того, он назвал себя чемпионом, поскольку Арман не смог сделать тейкдаун и получил несколько штрафных очков.
Сам Царукян, чей поступок поддержало большинство фанатов, оказался лаконичен и ограничился двумя фразами.
«Выиграл бой, забрал бабки. Будешь выпендриваться — огребёшь», — написал легковес UFC в своих соцсетях.
Впрочем, наверняка от него потребуется более развёрнутое объяснение. В последнее время боссы американских промоушенов обращают пристальное внимание на поведение атлетов. И договариваться о поединках высококлассному, но ненадёжному спортсмену с каждым подобным эпизодом всё сложнее. Тем более с учётом того, что для Армана он уже далеко не первый.