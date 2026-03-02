В Грузии упразднили созданное по рекомендации ЕС Антикоррупционное бюро

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ноябре 2025 года сообщил о решении правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» упразднить Антикоррупционное бюро со 2 марта 2026 года. Оно было создано в конце 2022 года согласно одной из рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата в члены ЕС. Как отметил Папуашвили, в задачи Антикоррупционного бюро входил сбор и мониторинг деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций, и эти функции больше подходят Службе государственного аудита, как более высокого и независимого государственного органа.