В Грузии упразднили созданное по рекомендации ЕС Антикоррупционное бюро

Спикер парламента страны Шалва Папуашвили назвал это решение продолжением политики возвращения в конституционные рамки.

ТБИЛИСИ, 2 марта. /ТАСС/. Решение упразднить Антикоррупционное бюро Грузии, которое было создано по рекомендации Евросоюза, вступило в силу. Его функции перешли к Службе госаудита.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ноябре 2025 года сообщил о решении правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» упразднить Антикоррупционное бюро со 2 марта 2026 года. Оно было создано в конце 2022 года согласно одной из рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата в члены ЕС. Как отметил Папуашвили, в задачи Антикоррупционного бюро входил сбор и мониторинг деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций, и эти функции больше подходят Службе государственного аудита, как более высокого и независимого государственного органа.

Спикер парламента назвал это решение продолжением политики возвращения в конституционные рамки после того, как многие инициативы были навязаны извне различными указаниями и рекомендациями.

В декабре парламент Грузии принял закон о ликвидации Антикоррупционного бюро, президент страны Михаил Кавелашвили его подписал.

