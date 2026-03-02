Трамп сообщил, как долго может продлиться военная операция против Ирана

Ранее Трамп сообщил о разрушении штаба ВМС Ирана. На странице в Truth Social он написал об уничтожении здания ВМС Исламской республики «в значительной степени». Также, по его словам, Вашингтон уничтожил девять боевых судов противника. Американский лидер подчеркнул, что это не финальная точка в противостоянии. Он пригрозил Тегерану продолжением атак, пообещав отправить на дно оставшиеся плавсредства.