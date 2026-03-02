Ричмонд
Силы ПВО сбили 57 украинских дронов над Россией

Силы ПВО сбили 57 украинских дронов над Россией за три часа, сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО сбили 57 украинских дронов над Россией за три часа, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что БПЛА были перехвачены над акваторией Чёрного, Азовского морей и Крымом, а также над территорией Брянской, Курской, Белгородской областей и Краснодарским краем.

Ранее средства ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА над регионами России.

