Силы ПВО сбили 57 украинских дронов над Россией за три часа, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что БПЛА были перехвачены над акваторией Чёрного, Азовского морей и Крымом, а также над территорией Брянской, Курской, Белгородской областей и Краснодарским краем.
Ранее средства ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА над регионами России.
