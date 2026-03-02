«Охота» на лидеров суверенных государств": в МИД РФ отреагировали на гибель Али Хаменеи

В российском МИД отреагировали на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, осудив практику политических убийств. В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации призвал граждан к единству и сообщил о начале работы руководящего совета, который изберёт нового верховного лидера.
Москва с возмущением и глубоким сожалением встретила известия о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ряда членов его семьи и иранских высокопоставленных должностных лиц в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля, говорится в официальном заявлении МИД РФ.
«Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и “охоты” на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право», — отметили в МИД.
В результате боевых действий непрерывно растёт число жертв среди мирного населения и наносится ущерб объектам гражданской инфраструктуры, констатировали в ведомстве. В частности, пострадали международные аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, морские порты, высотные здания и гостиницы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, по поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе, что может привести к проблемам с экспортом углеводородов из региона и создать дисбаланс на мировых рынках нефти и газа, считают в МИД.
В связи с этим Москва вновь призывает стороны к срочной деэскалации, прекращению боевых действий и возвращению к политико-дипломатическому урегулированию.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с обращением к нации, в ходе которого призвал граждан к единству. «Мы доведём наших врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности. Мы должны быть едины перед лицом планов врагов», — заявил он.
Президент подчеркнул, что присутствие людей на площадях и в мечетях помешает реализации «вражеских заговоров». Пезешкиан также сообщил, что руководящий Совет Ирана, созданный до избрания нового верховного лидера, уже начал работу.
Накануне Иран сообщил о закрытии доступа в Ормузский пролив, однако 1 марта разрешил проходить через него судам «до дальнейшего уведомления», о чём сообщил бывший командующий Корпусом стражей Исламской революции Мохсен Резаи. Он добавил, что Иран считает американских военнослужащих и технику законными целями.
На фоне боевых действий в регионе Министерство обороны ОАЭ заявило, что два иранских беспилотника атаковали военно-морскую базу Ас-Салям в Абу-Даби. В результате ударов произошло возгорание двух контейнеров с материальными средствами общего назначения. Пострадавших нет. Кроме того, сообщается об ударах по военной базе США в Эрбиле (Иракский Курдистан). Мониторинговые каналы пишут про мощный взрыв и вторичную детонацию. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
Военная операция против Ирана сказалась и на туристах, оказавшихся в этот период в странах Ближнего Востока. Из-за закрытия неба в регионе россияне не могут вернуться домой. Сообщается, что в отелях ОАЭ и Катара не хватает мест.
В Дубае и Шардже туристов начали выселять по окончании оплаченного срока проживания, заявили в Ассоциации туроператоров России. «Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов, тогда как самостоятельным туристам приходится решать вопрос с проживанием и искать свободные номера в отелях своими силами», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АТОР.
В то же время в Абу-Даби и Рас-эль-Хайме власти поручили продлевать туристам проживание, если они не могут покинуть страну из-за ограничений на перелёты.
Только по состоянию на утро 1 марта между РФ и странами Ближнего Востока отменили не менее 60 рейсов, большая часть из них — в ОАЭ и обратно, сообщили в Минтрансе РФ.