«Охота» на лидеров суверенных государств": в МИД РФ отреагировали на гибель Али Хаменеи

В результате боевых действий непрерывно растёт число жертв среди мирного населения и наносится ущерб объектам гражданской инфраструктуры, констатировали в ведомстве. В частности, пострадали международные аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, морские порты, высотные здания и гостиницы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, по поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе, что может привести к проблемам с экспортом углеводородов из региона и создать дисбаланс на мировых рынках нефти и газа, считают в МИД.