В районе Иерусалима после обстрела Ирана пострадали шесть человек

В окрестностях города упала иранская ракета, сообщила израильская служба скорой помощи «Маген Давид адом».

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 марта. /ТАСС/. Шесть человек получили ранения в окрестностях Иерусалима в результате падения запущенной из Ирана ракеты. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).

«После ракетного обстрела Государства Израиль в районе Иерусалима медики оказывают медицинскую помощь мужчине в возрасте около 50 лет и еще пяти пострадавшим», — говорится в заявлении.

