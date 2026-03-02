В районе Иерусалима после обстрела Ирана пострадали шесть человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 марта. /ТАСС/. Шесть человек получили ранения в окрестностях Иерусалима в результате падения запущенной из Ирана ракеты. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).
«После ракетного обстрела Государства Израиль в районе Иерусалима медики оказывают медицинскую помощь мужчине в возрасте около 50 лет и еще пяти пострадавшим», — говорится в заявлении.
