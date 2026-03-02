Ричмонд
Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться около четырёх недель

«Мы посчитали… несмотря на всю сложность… на это уйдёт четыре недели или меньше», — заявил Трамп в интервью британской газете Daily Mail.

Ранее Трамп утверждал, что руководство Ирана после операции США выразило готовность вступить в переговоры с Вашингтоном.

Также сообщалось, что удары по Ирану могут быть приостановлены, если Тегеран «удовлетворит» Соединённые Штаты в рамках переговорного процесса.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
