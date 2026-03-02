Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер: Лондон направит специалистов в Персидский залив для отражения атак БПЛА

Лондон направит британских и украинских специалистов в Персидский залив для отражения атак БПЛА, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в видеообращении в соцсети X.

Лондон направит британских и украинских специалистов в Персидский залив для отражения атак БПЛА, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в видеообращении в соцсети X.

«Мы направим экспертов с Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь нашим партнёрам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют», — сказал он.

Ранее ФРГ, Франция и Британия пригрозили Ирану военными мерами.

Узнать больше по теме
Персидский залив: нефтяная артерия планеты и узел мировой геополитики
Персидский залив — один из самых известных и стратегически важных водоемов мира. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, а его побережье контролируют ключевые энергетические державы. В материале — самое важное об этом участке Земли.
Читать дальше