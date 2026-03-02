Стармер: Лондон направит специалистов в Персидский залив для отражения атак БПЛА

Лондон направит британских и украинских специалистов в Персидский залив для отражения атак БПЛА, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в видеообращении в соцсети X.
«Мы направим экспертов с Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь нашим партнёрам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют», — сказал он.
Ранее ФРГ, Франция и Британия пригрозили Ирану военными мерами.
