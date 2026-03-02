Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: операция против Ирана может занять до четырех недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться не более четырех недель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться не более четырех недель. В интервью газете Daily Mail он отметил, что «речь шла о примерно четырехнедельном процессе», добавив, что «это большая страна, и это займет четыре недели или меньше».

Трамп также подчеркнул, что он по-прежнему открыт для переговоров с Тегераном, однако отметил, что «говорить нужно было на прошлой неделе». Он допустил возможность приостановки военных ударов, если Иран «удовлетворит» требования Соединенных Штатов.

Ситуация обострилась в субботу, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве объявили, что основная цель ударов — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Трамп выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана свергнуть действующий режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля жертвами стали также дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше