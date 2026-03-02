Трамп: операция против Ирана может занять до четырех недель

Трамп также подчеркнул, что он по-прежнему открыт для переговоров с Тегераном, однако отметил, что «говорить нужно было на прошлой неделе». Он допустил возможность приостановки военных ударов, если Иран «удовлетворит» требования Соединенных Штатов.
Ситуация обострилась в субботу, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве объявили, что основная цель ударов — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Трамп выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана свергнуть действующий режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля жертвами стали также дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.