Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер: Британия направит своих и украинских экспертов для отражения атак Ирана

Британский премьер заявил, что специалисты будут помогать сбивать БПЛА исламской республики.

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенное Королевство направит британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для оказания помощи в уничтожении иранских беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в видеообращении, опубликованном в X.

«Мы направим экспертов из Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь нашим партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют», — сказал глава британского правительства.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше