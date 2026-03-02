Стармер: Британия направит своих и украинских экспертов для отражения атак Ирана

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенное Королевство направит британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для оказания помощи в уничтожении иранских беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в видеообращении, опубликованном в X.
«Мы направим экспертов из Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь нашим партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют», — сказал глава британского правительства.
