В посольстве России сообщили о попытках диверсий на Черноморских трубопроводах

В посольстве России в Анкаре сообщили о попытках диверсий в отношении инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока».
«Недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры “Турецкого потока” и “Голубого потока”, — говорится в материале “Известий” со ссылкой на дипломатов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы России видят подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке».
Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ заявил об информации о подготовке возможного подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
В октябре прошлого года глава ФСБ России Александр Бортников заявил об имеющихся данных о подготовке Великобританией и Украиной диверсий на газопроводе «Турецкий поток».