В Новороссийске обломки упали на частный и многоэтажный дом, перекрыта дорога к Кабардинке

В Новороссийске продолжается отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Новороссийске продолжается отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обломки одного из дронов упали на крышу многоэтажного дома, однако, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы. Об этом сообщил глава муниципального образования города-героя Новороссийска Андрей Кравченко.

Ситуация в Новороссийске остается напряженной из-за продолжающихся атак БПЛА. Обломки беспилотника приземлились на крыше одного из жилых зданий, повредив кровлю. В результате инцидента никто не пострадал, что подтверждается информацией от экстренных служб, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Для обеспечения безопасности граждан в случае необходимости на базе школы № 29 будет развернут пункт временного размещения. Вдобавок к этому, движение транспортных средств в направлении Кабардинки из Новороссийска было перекрыто для предотвращения возможных инцидентов.

Обломки БПЛА также были обнаружены в пригороде Краснодара, на территории частного дома. Здесь также не зафиксировано пострадавших или значительных повреждений, и работают специальные и оперативные службы.

Ранее очевидцы сообщали МК о непрекращающейся атаке беспилотников с мощными взрывами в Новороссийске.

