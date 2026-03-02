Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США за последние 36 часов поразили несколько сотен целей в Иране

Американский президент заявил, что силы Соединенных Штатов за «считаные минуты» уничтожили девять кораблей и здание военно-морских сил республики.

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы США за последние 36 часов уничтожили несколько сотен целей на территории Ирана. Об этом в своем видеообращении заявил американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что последние 36 часов США совместно с союзниками проводят военную операцию против Ирана. «Мы поразили сотни целей в Иране, включая объекты Корпуса стражей исламской революции, иранские системы противовоздушной обороны. Только что было объявлено, что мы уничтожили девять кораблей и здание военно-морских сил, и все это буквально за считаные минуты», — указал американский лидер.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше