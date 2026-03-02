Трамп: США за последние 36 часов поразили несколько сотен целей в Иране

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы США за последние 36 часов уничтожили несколько сотен целей на территории Ирана. Об этом в своем видеообращении заявил американский президент Дональд Трамп.
Он отметил, что последние 36 часов США совместно с союзниками проводят военную операцию против Ирана. «Мы поразили сотни целей в Иране, включая объекты Корпуса стражей исламской революции, иранские системы противовоздушной обороны. Только что было объявлено, что мы уничтожили девять кораблей и здание военно-морских сил, и все это буквально за считаные минуты», — указал американский лидер.