Трамп: США за последние 36 часов поразили несколько сотен целей в Иране

Он отметил, что последние 36 часов США совместно с союзниками проводят военную операцию против Ирана. «Мы поразили сотни целей в Иране, включая объекты Корпуса стражей исламской революции, иранские системы противовоздушной обороны. Только что было объявлено, что мы уничтожили девять кораблей и здание военно-морских сил, и все это буквально за считаные минуты», — указал американский лидер.