Госдеп рекомендовал американским дипломатам в Джибути избегать района посольства

Рекомендации были даны в свете обострения региональной напряженности.

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Государственный департамент рекомендовал американским дипломатам в Джибути воздержаться от поездок в район посольства Соединенных Штатов и американской военной базы Кэмп-Лемонье. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

«В свете обострения региональной напряженности и угроз интересам США в регионе сотрудникам посольства США в Джибути рекомендовано избегать района вблизи посольства и базы Кэмп-Лемонье до дальнейшего уведомления», — отмечается в заявлении.

Посольство также прекратило оказывать консульские услуги. При этом дипмиссия продолжает свою работу и в случае необходимости будет оказывать гражданам США экстренную помощь.

