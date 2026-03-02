Госдеп рекомендовал американским дипломатам в Джибути избегать района посольства

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Государственный департамент рекомендовал американским дипломатам в Джибути воздержаться от поездок в район посольства Соединенных Штатов и американской военной базы Кэмп-Лемонье. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.