Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Британия разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер в видеообращении в соцсети X.

Британия разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер в видеообращении в соцсети X.

«Единственный способ остановить угрозу — это уничтожить ракеты… США запросили разрешение использовать британские базы… Приняли решение одобрить эту просьбу, чтобы не допустить запуска ракет Ираном по всему региону», — сказал он.

Вместе с этим Стармер уточнил, что Лондон не присоединится к ударам.

Он также заявил, что Лондон направит специалистов в Персидский залив для отражения атак БПЛА.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше