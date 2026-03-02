Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Британия разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер в видеообращении в соцсети X.
«Единственный способ остановить угрозу — это уничтожить ракеты… США запросили разрешение использовать британские базы… Приняли решение одобрить эту просьбу, чтобы не допустить запуска ракет Ираном по всему региону», — сказал он.
Вместе с этим Стармер уточнил, что Лондон не присоединится к ударам.
Он также заявил, что Лондон направит специалистов в Персидский залив для отражения атак БПЛА.