Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие

Трамп: иранских силовиков ждет смерть, если они не сложат оружие.

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранских силовиков и военных ждет смерть, если после американской атаки они не сложат оружие.

«Я снова призываю Корпус стражей исламской революции, иранскую армию, полицию сложить оружие и получить полный иммунитет, или несомненную смерть. Смерть станет фактом, это не будет приятно», — сказал Трамп в видеообращении.

Иранский народ он призвал использовать момент, заявив, что исполнил данное гражданам страны обещание. «Остальное зависит от вас. Мы будем с вами, чтобы помочь», — сказал Трамп.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше