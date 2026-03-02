Ричмонд
СМИ: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека

Times of Israel: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Три человека ранены в Израиле в районе Иерусалима в результате удара иранской баллистической ракеты, пишет газета Times of Israel со ссылкой на медиков.

Израильская армия ранее заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону Израиля и ведет перехват.

«В результате попадания иранской баллистической ракеты на дорогу в районе Иерусалима три человека получили ранения», — говорится в материале издания.

По данным газеты, мужчина в возрасте 46 лет получил ранения средней степени тяжести, еще двое получили легкие ранения.

