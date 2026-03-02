Ричмонд
Трамп утверждает, что многие военные Ирана хотят сдаться

Президент США заявил, что военнослужащие республики хотят предоставления иммунитета.

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что многие иранские военные хотят сдаться.

«Всего военного командования больше нет», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Truth Social. «Многие из них хотят сдаться, чтобы спасти жизнь. Они хотят предоставления им иммунитета. Тысячи из них звонили», — утверждал американский лидер, говоря об иранских военных. Он не привел каких-либо подтверждений этой версии.

