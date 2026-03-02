В Ормузском проливе сняли на видео тонущий нефтяной танкер Skylight

Ранее лидеры европейских стран предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Они пригрозили ударом по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Руководители Германии, Франции и Великобритании добавили, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США.