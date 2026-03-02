СМИ: Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС Aspides в Персидском заливе, Красном море и Индийском океане, передает агентство Рейтер.
«Военно-морская миссия ЕС Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане будет усилена за счет дополнительных кораблей с целью укрепления морской безопасности», — говорится в публикации.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник указывает, что к миссии в ближайшее время присоединятся два французских военных корабля; в настоящее же время миссия состоит из трех военных кораблей, один из которых — французский.
