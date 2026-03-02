Ричмонд
Самолет Ил-76 МЧС доставит из Египта в Россию 84 человека

МЧС: самолет Ил-76 доставит из Египта в Россию 84 человека.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС доставит из Египта в РФ 84 человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что группа россиян, покинувших Израиль, вылетела из аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха в Россию.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставляет из Египта российских граждан. Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска… Сегодня на территорию Российской Федерации прибудет 84 человека», — говорится в сообщении.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

