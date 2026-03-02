ПВО за неделю сбила 1900 украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1900 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 23 и 24 февраля, 541 и 380 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 16 по 22 февраля ПВО России всего перехватила не менее 1811 украинских дронов.
