ПВО за неделю сбила 1900 украинских БПЛА над территорией России

РИА Новости: ПВО за неделю сбила 1900 БПЛА ВСУ над территорией России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1900 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников были сбиты 23 и 24 февраля, 541 и 380 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.

За период с 16 по 22 февраля ПВО России всего перехватила не менее 1811 украинских дронов.

