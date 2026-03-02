Ричмонд
Дестабилизация Ближнего Востока уже началась, заявил Ульянов

Ульянов: дестабилизация Ближнего Востока уже началась, это крайне прискорбно.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась, что крайне прискорбно.

«Дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась. Это крайне прискорбно», — написал Ульянов в соцсети Х.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

