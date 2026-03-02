Посол РФ в Норвегии: страны НАТО вынашивают планы морской блокады России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса вынашивают планы частичной или полной морской блокады России. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права. Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны», — сказал дипломат «Известиям».
Николай Корчунов подчеркнул, что недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя.
Дипломат отметил, что партнеры-единомышленники считают категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство.