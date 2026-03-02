Ричмонд
Посол РФ в Норвегии: страны НАТО вынашивают планы морской блокады России

Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя, сказал Николай Корчунов.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса вынашивают планы частичной или полной морской блокады России. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права. Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны», — сказал дипломат «Известиям».

Николай Корчунов подчеркнул, что недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя.

По его словам, «России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики». «МИД ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии с нашими партнерами-единомышленниками в странах мирового большинства».

Дипломат отметил, что партнеры-единомышленники считают категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
