Дуров сообщил, что неделю назад покинул ОАЭ

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что неделю назад покинул ОАЭ и уехал в Европу.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что неделю назад покинул ОАЭ и уехал в Европу.

«К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу… Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай, согласно статистике, безопаснее, даже несмотря на то, что там летают ракеты», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану.

Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
