Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что неделю назад покинул ОАЭ и уехал в Европу.
«К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу… Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай, согласно статистике, безопаснее, даже несмотря на то, что там летают ракеты», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану.
