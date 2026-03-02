Ричмонд
Операторы предоставили бесплатную связь россиянам на Ближнем Востоке

Российские операторы предоставили бесплатную связь абонентам на Ближнем Востоке.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские операторы связи — МТС, «Мегафон» и «Билайн» — сделали бесплатными звонки и интернет для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, Т2 обнулил стоимость звонков на горячие линии, рассказали РИА Новости в компаниях.

Горячая линия ассоциации «Турпомощь» — +74996781203. Горячая линия ситуационно-кризисного центра МИД РФ — +74956954545.

Так, «Билайн» предоставил своим абонентам дополнительные пакеты минут и мобильного интернета для поддержания экстренной связи с близкими и необходимыми службами.

Абоненты в ОАЭ получили пакет объемом 3 ГБ мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на 7 дней. Клиентам, находящимся в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране, начислены 1 ГБ интернета и 30 минут на 3 дня.

МТС сделал бесплатными звонки для россиян — все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут.

«Мегафон» настроил бесплатный пакет интернета и минут для своих абонентов: он активируется автоматически и включает 2 ГБ интернета и 30 минут звонков в РФ и по стране пребывания в ближайшие три дня. После пакет активируется повторно при необходимости.

Кроме того, оператор ввел обнуление стоимости звонков на горячую линию «Турпомощи» для своих абонентов. Абоненты «Билайна» и Т2 также могут бесплатно позвонить на горячую линию «Турпомощи» и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

