Операторы предоставили бесплатную связь россиянам на Ближнем Востоке

Горячая линия ассоциации «Турпомощь» — +74996781203. Горячая линия ситуационно-кризисного центра МИД РФ — +74956954545.
Так, «Билайн» предоставил своим абонентам дополнительные пакеты минут и мобильного интернета для поддержания экстренной связи с близкими и необходимыми службами.
Абоненты в ОАЭ получили пакет объемом 3 ГБ мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на 7 дней. Клиентам, находящимся в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране, начислены 1 ГБ интернета и 30 минут на 3 дня.
МТС сделал бесплатными звонки для россиян — все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут.
«Мегафон» настроил бесплатный пакет интернета и минут для своих абонентов: он активируется автоматически и включает 2 ГБ интернета и 30 минут звонков в РФ и по стране пребывания в ближайшие три дня. После пакет активируется повторно при необходимости.
Кроме того, оператор ввел обнуление стоимости звонков на горячую линию «Турпомощи» для своих абонентов. Абоненты «Билайна» и Т2 также могут бесплатно позвонить на горячую линию «Турпомощи» и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.