В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал мэр в своем Telegram-канале.
