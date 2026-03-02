Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многоэтажка пострадала в Новороссийске из-за отражения атаки БПЛА

Многоэтажка пострадала в Новороссийске из-за отражения атаки БПЛА, заявил глава города Андрей Кравченко.

Многоэтажка пострадала в Новороссийске из-за отражения атаки БПЛА, заявил глава города Андрей Кравченко.

«Продолжается отражение атаки БПЛА. Обломки беспилотника попали в многоэтажный дом, повреждена кровля… Пострадавших нет», — сообщил он.

По словам Кравченко, при необходимости в школе развернут ПВР.

Ранее силы ПВО сбили 57 украинских дронов над Россией.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше