Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану

Сакс заявил, что атака США и Израиля на Иран может привести к мировой войне.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану могут привести к началу мировой войны, заявил в интервью газете Berliner Zeitung экономист Джеффри Сакс.

«Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить ситуацию, если их первоначальная атака не приведет к свержению иранского правительства. Это может спровоцировать цепь эскалации, учитывая влиятельных сторонников Ирана», — сказал он.

По словам эксперта, стремление Тель-Авива и Вашингтона к свержению иранского правительства является лишь частью плана достижения гегемонии на Ближнем Востоке.

«Эта попытка, скорее всего, потерпит неудачу, но не раньше, чем причинит огромные страдания, разрушения и гибель людей, как это уже сделали США и Израиль во всем регионе», — предупредил дипломат.

При этом, пояснил Сакс, война навсегда подорвет репутацию и Тель-Авива, и Вашингтона. Они сейчас являются самыми опасными государствами: США — в мире, а Израиль — на Ближнем Востоке, уточнил он.

Удары США и Израиля.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше