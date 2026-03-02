В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану могут привести к началу мировой войны, заявил в интервью газете Berliner Zeitung экономист Джеффри Сакс.
«Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить ситуацию, если их первоначальная атака не приведет к свержению иранского правительства. Это может спровоцировать цепь эскалации, учитывая влиятельных сторонников Ирана», — сказал он.
По словам эксперта, стремление Тель-Авива и Вашингтона к свержению иранского правительства является лишь частью плана достижения гегемонии на Ближнем Востоке.
«Эта попытка, скорее всего, потерпит неудачу, но не раньше, чем причинит огромные страдания, разрушения и гибель людей, как это уже сделали США и Израиль во всем регионе», — предупредил дипломат.
При этом, пояснил Сакс, война навсегда подорвет репутацию и Тель-Авива, и Вашингтона. Они сейчас являются самыми опасными государствами: США — в мире, а Израиль — на Ближнем Востоке, уточнил он.
Удары США и Израиля.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
