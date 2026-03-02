По всему Ирану люди вышли на шествия в связи с гибелью Хаменеи

По всему Ирану люди вышли на шествия в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил корр RT Саман Коджури.
Он подчеркнул: Израиль и США убили ряд высокопоставленных иранских чиновников, также более сотни человек погибли в результате удара по начальной школе для девочек на юге страны.
Ранее в МИД России отреагировали на гибель Али Хаменеи.
Также сообщалось, что протестующие атакуют полицию у посольства США в Багдаде.
