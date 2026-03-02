Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По всему Ирану люди вышли на шествия в связи с гибелью Хаменеи

По всему Ирану люди вышли на шествия в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил корр RT Саман Коджури.

По всему Ирану люди вышли на шествия в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил корр RT Саман Коджури.

Он подчеркнул: Израиль и США убили ряд высокопоставленных иранских чиновников, также более сотни человек погибли в результате удара по начальной школе для девочек на юге страны.

Ранее в МИД России отреагировали на гибель Али Хаменеи.

Также сообщалось, что протестующие атакуют полицию у посольства США в Багдаде.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше