Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый подорожавший товар в мире в феврале

РИА Новости: самым подорожавшим товаром в мире в феврале стал неодим.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Самым подорожавшим товаром в мире в феврале стал неодим, ключевой для магнитов элемент, а самым подешевевшим — какао-бобы, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.

Так, цена неодима, который нужен для создания мощнейших постоянных магнитов, подскочила в мире в конце зимы на 30,5% в месячном выражении. Среди других металлов, стоимость которых заметно выросла, были индий — на 23,4% — и родий — на 10,1%.

Сильнее всего среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожало соевое масло — на 13,7%, пшеница (на 10,4%) и соя (на 8,8%).

Наиболее заметно среди энергетических товаров прибавил в цене газолин в США — сразу 20,8%. В тройку также вошли нефть марки Brent (6,7%) и марки WTI (6,3%).

В то же время самым подешевевшим в мире товаром в конце зимы стали какао-бобы, цена на которые просела на 30,2%. Значительно потеряли в стоимости также апельсиновый сок — 20,6% — и кофе сорта арабика — 20,2%.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше