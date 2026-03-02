СМИ: американское ПВО не справилось с ударами Ирана

«Ответные действия Тегерана вызвали вопросы о хрупкости противовоздушной обороны США и союзников в регионе в целом», — говорится в материале.
Как считает издание, ошибки военных позволили иранским ракетам пробиться через ПВО.
«Кроме того, возникают вопросы о том, достаточно ли запасов перехватчиков для ведения длительной войны (у США. — Прим. ред.)», —отмечается в материале.
Удары США и Израиля.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.