Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом после ударов

«Готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана», — приводит текст сообщения Al Arabiya.
Представители аравийских монархий подчеркнули, что безопасность одной страны неотделима от остальных.
Ранее лидер США Дональд Трамп пригрозил иранским силовикам смертью, если они не сложат оружие.
Кроме того, Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану.
