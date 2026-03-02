Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом после ударов

Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом в рамках мер коллективной безопасности, говорится в заявлении по итогам экстренного онлайн-заседания региональной организации на уровне глав МИД.

Источник: Reuters

«Готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана», — приводит текст сообщения Al Arabiya.

Представители аравийских монархий подчеркнули, что безопасность одной страны неотделима от остальных.

Ранее лидер США Дональд Трамп пригрозил иранским силовикам смертью, если они не сложат оружие.

Кроме того, Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше