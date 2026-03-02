В посольстве РФ рассказали о попытках диверсий в отношении двух газопроводов: подробности

Российское посольство в Анкаре заявило о попытках диверсий на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом рассказал источник в российском диппредставительстве для «Известий».
«Нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры “Турецкого потока” и “Голубого потока”», — рассказал собеседник издания.
Накануне президент РФ Владимир Путин предупредил о вероятной угрозе диверсий против ключевых газовых маршрутов в Черном море. В частности, речь шла о возможных подрывах газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев готовится к диверсиям на черноморских газопроводах.
При этом издание The Telegraph ранее спрогнозировало новый запуск подводных газопроводов «Северный поток».