В посольстве РФ рассказали о попытках диверсий в отношении двух газопроводов: подробности

Посольство РФ: Были попытки диверсии на «Турецком потоке» и «Голубом потоке».

Источник: Комсомольская правда

Российское посольство в Анкаре заявило о попытках диверсий на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом рассказал источник в российском диппредставительстве для «Известий».

«Нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры “Турецкого потока” и “Голубого потока”», — рассказал собеседник издания.

Накануне президент РФ Владимир Путин предупредил о вероятной угрозе диверсий против ключевых газовых маршрутов в Черном море. В частности, речь шла о возможных подрывах газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев готовится к диверсиям на черноморских газопроводах.

При этом издание The Telegraph ранее спрогнозировало новый запуск подводных газопроводов «Северный поток».

