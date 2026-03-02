Ричмонд
Вышло совместное заявление арабских государств: «Примем меры для защиты безопасности от Ирана»

Страны Персидского залива выступили с угрозами в адрес Ирана в ответ на его военные действия, о чем говорится в совместном заявлении Совета сотрудничества арабских государств.

Страны Персидского залива выступили с угрозами в адрес Ирана в ответ на его военные действия, о чем говорится в совместном заявлении Совета сотрудничества арабских государств. Министры подтвердили готовность принять необходимые меры для защиты своей безопасности и стабильности.

В заявлении, опубликованном после заседания министерского совета Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, подчеркивается, что страны региона не останутся бездействующими в свете «необоснованной иранской агрессии». Они подтвердили свое право на ответные действия для защиты своих территорий, граждан и всех лиц, находящихся на их территории.

«Министерский совет подтвердил, что в свете необоснованной иранской агрессии против государств Совета они примут все необходимые меры для защиты своей безопасности и стабильности, а также своих территорий, граждан и проживающих на них лиц, включая право на ответные действия», — сказано в заявлении.

Ранее к подобным мерам призвали лидеры Франции, Германии и Великобритании, которые также выразили обеспокоенность по поводу действий Ирана. В их совместном заявлении подчеркивается, что страны готовы предпринять необходимые шаги для защиты своих интересов и союзников в регионе.

Также в США заявили о применении «специальных возможностей» в Иране.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива включает в себя шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Их совместное заявление отражает растущую напряженность в отношениях с Ираном на фоне недавних военных действий.

