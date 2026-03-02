Вышло совместное заявление арабских государств: «Примем меры для защиты безопасности от Ирана»

«Министерский совет подтвердил, что в свете необоснованной иранской агрессии против государств Совета они примут все необходимые меры для защиты своей безопасности и стабильности, а также своих территорий, граждан и проживающих на них лиц, включая право на ответные действия», — сказано в заявлении.