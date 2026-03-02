ТАСС: воздушное пространство Катара, Кувейта и Бахрейна будет закрыто до утра

«Режим закрытия воздушного пространства Кувейта продлен до 04:00 по всемирному времени (07:00 мск), до этого же времени закрыто небо также над Катаром и Бахрейном», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее на сутки был продлен запрет полетов над Сирией. Также с 28 февраля закрыто воздушное пространство Ирана, Ирака и ОАЭ, периодически закрывается небо над Израилем.