ТАСС: воздушное пространство Катара, Кувейта и Бахрейна будет закрыто до утра

Источник в авиадиспетчерских кругах отметил, что ранее на сутки был продлен запрет полетов над Сирией.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Воздушное пространство Катара, Бахрейна и Кувейта будет закрыто для полетов как минимум до утра. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Режим закрытия воздушного пространства Кувейта продлен до 04:00 по всемирному времени (07:00 мск), до этого же времени закрыто небо также над Катаром и Бахрейном», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее на сутки был продлен запрет полетов над Сирией. Также с 28 февраля закрыто воздушное пространство Ирана, Ирака и ОАЭ, периодически закрывается небо над Израилем.

Открытым остается воздушное пространство Омана, через которое осуществляется транзит самолетов, следующих между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Аэропорт столицы султаната — Маската — также открыт. Однако, как ранее сообщал собеседник ТАСС, аэропорт принимает только регулярные рейсы, а возможность обслуживания дополнительных рейсов подлежит предварительному согласованию. Подобное условие действует в аэропорту Маската, ориентировочно, до конца суток 2 марта и доведено до сведения всех перевозчиков.

